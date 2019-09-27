السيسي يعلق على التظاهرات التي تطالبه بالتنحي ويوجه رسالة للمصريين

2019/09/27 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

عد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الدعوة إلى تنظيم تظاهرات تطالبه بالتنحي "غير مقلقة"، فيما دعا المصريين إلى الحذر منها.

وقال السيسي في تصريحات صحافية، بعد وصوله إلى مصر عائداً من المشاركة في أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، معلقاً على الدعوة للتظاهرات: "الموضوع لا يستحق، لازم تعرفوا أن الشعب المصري بات واعيا، لا تقلقوا من أي شيء".

وأضاف الرئيس المصري، أن "البعض يرسم صورة خاطئة عبارة عن كذب وتشويه، والكتائب الإلكترونية تشتغل بهدف تقديم صورة غير حقيقية"، مخاطبا الشعب المصري بالقول: "يا مصريين خلي بالكم (انتبهوا) من هذه الحرب..



لا تصدقوهم..



مصر مكانها كبير بشعبها".

وكان النائب العام المصري أعلن، أمس الخميس، استجواب نحو ألف شخص بتهمة المشاركة في تظاهرات شهدتها عدة مدن مصرية بينها القاهرة، يوم الجمعة الماضي، وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي.

وجاءت تلك التظاهرات بعد جدلٍ شعبي واسع في مصر حول مشاريع "فاسدة" للجيش المصري، وبناء السيسي قصوراً عائلية، تحدث عنها رجل أعمال مصري يعيش في إسبانيا في مقاطع مصورة بثها على الإنترنت.

بغداد اليوم- متابعة

حمّل وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف، إيران مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو، مؤكداً دعوة السعودية لخبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين للتثبت من ذلك بأنفسهم.

وقال العساف السعودية في كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة بن

بغداد اليوم- متابعة

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن، الجمعة (27 أيلول 2019)، أن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس الإيراني .

وقال عباس الموسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريح صحفي

بغداد اليوم _ متابعة

ردت إيران، اليوم الخميس، على اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بانتهاك الاتفاق النووي، عبر تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن كاظم غريب آبادي، مندوب إيران لدى

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