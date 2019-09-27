الياسري يبحث مع مستشار الرئيس التونسي للأمن القومي سبل القضاء على الفكر المتطرف

2019/09/27 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، خلال لقائه مستشار الرئيس التونسي للأمن القومي كمال العكروت، والسفير التونسي لدى بغداد إبراهيم الرزقي، أهمية توحيد الجهود الأمنية للقضاء على الأفكار المتطرفة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن الياسري بحث سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأمنية وبما يسهم في استقرار المنطقة وإبعاد خطر التنظيمات الإرهابية عنها، عن طريق فتح قنوات التواصل الثنائية، لافتا الى اهمية القضاء على الفكر المتطرف، والحد من عصابات الجريمة المنظمة.

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