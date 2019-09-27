انقاذ 300 شخص مقيدين بسلاسل داخل منزل شمال نيجيريا

2019/09/27 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن متحدث باسم الشرطة النيحيرية، اليوم الجمعة، عن إنقاذ 300 شخص، معظمهم من الاطفال، مقيدين بسلاسل داخل منزل في مدينة كادونا شمال البلاد.

وتشهد نيجيريا، أعمال عنف متكررة، حيث ينشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية الموالية لتنظيم داعش، بحسب وسائل اعلام غربية.

وفي مطلع ايلول الجاري، قتل مسلحو "بوكو حرام" 8 مزارعين نيجيريين في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين.

وغالبا ما تهاجم "بوكو حرام" المزارعين والرعاة في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسيحية، متهمة إياهم بتزويد الجيش والميليشيات بالمعلومات.

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