المرجعية الدينية تدعو الى التماسك الاجتماعي والمحافظة على الاسرة

2019/09/27 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المرجعية الدينية الى التماسك الاجتماعي والمحافظة على الاسرة.

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