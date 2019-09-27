حسين علوان حسين - رباعيات مظفّر النوّاب : وصف و ترجمة 2-2

2019/09/27 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين ملاحظة حول تحقيق النصوص الشعرية لسيد الشعراء العرب مظفر النوّابحسب علمي ، فإن الشاعر مظفر النواب لم يُشْرف بنفسه على طبع أي من دواوينه الشعرية ، ربما باستثناء ديوانه الرائع الأول "للريل و حمد" ، و هذا أمر يؤسف له لأهمية و غزارة منجزه الشعري .و لأنه شاعرٌ جماهيري من الطراز الأول و القدير في فن الإلقاء الشعري المؤثر أمام جمهوره العريض ، فقد اعتمد في الانتشار على التسجيل الصوتي أولاً و الفيد......

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