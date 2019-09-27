مقتل وإصابة 8 بينهم امرأتان بنزاع عائلي في ديالى

2019/09/27 | 13:35

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الجمعة (27 أيلول 2019)، بمقتل وإصابة ثمانية اشخاص بنزاع عائلي بينهم امرأتان شمال شرق المحافظة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ثمانية أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بينهم امرأتان من النساء بنزاع عائلي تطور الى استخدام الاسلحة في قرية شمال شرق ديالى".

وأضاف، أن "شخصين قُتلا واُصيب ستة آخرون بينهم امرأتان من النساء أحدهما حالتها خطيرة للغاية بنزاع عائلي تطور الى استخدام الاسلحة النارية في قرية زراعية قرب ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة)".

واشار الى أن "الأجهزة الامنية فتحت تحقيق بالحادث لمعرفة ملابسات القضية".

بغداد اليوم - أربيل

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في محطة وقود على طريق أربيل كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع، صباح اليوم، في محطة وقود زانكو، على طريق أربيل كركوك".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اس

بغداد اليوم - بغداد

تعرض موقع جهاز الأمن الوطني العراقي على “الويب سايت”، إلى الاختراق، فيما نشر المخترقون شريطا مصورا سابقاً، للموديل الراحلة "تارة فارس".

واستهدف المخترقون الذين اطلقوا على انفسهم "ماكس برو"، عد

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الخميس، عن تمكن فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة بغداد، من السيطرة على حادث حريق نشب داخل مؤسسة الشهداء وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحر

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