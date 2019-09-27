2019/09/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد النائب السابق اكرم ترزي، الجمعة، ان الدولة العراقية أخذت منحا إيجابيا واستقطابا من قبل كافة الدول الإقليمية والعالمية، لافتا إلى ان الزيارات في العاصمة بغداد بمشاركة القيادات العراقية في المحافل الدولة والعالمية عامل إيجابي.وقال ترزي في تصريح للمركز الخبري الوطني، ان “الزيارات في العاصمة بغداد بمشاركة القيادات العراقية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يستعرض “رسالة اطمئنان” عراقية لحل الازمة بين ايران وامريكا المركز الخبري الوطني.

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