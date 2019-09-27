ايرج مسجدي: سنقصف الأميركيين في العراق أو أي مكان آخر إذا استهدفوا إيران

2019/09/27 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، بقصف القوات الأمريكية الموجودة في العراق، حال تعرض إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.

وقال مسجدي، في تصريح، إن بلاده ستقصف الأمريكيين في العراق أو أي مكان آخر إذا استهدفت إيران، واتهم مسجدي الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المنطقة والعراق، قائلاً إن إيران لا تتدخل في الشؤون العراقية الداخلية.

واعتبر السفير الإيراني، خروج القوات الأمريكية من العراق أو أي نقطة بالمنطقة أمر ضروري، مشيرًا إلى أن وجود القوات الأمريكية يتسبب بالتصعيد وعدم الاستقرار بالمنطقة.

واوضح مسجدي أن محور المقاومة اليوم قوي جدًا، مطالبا من جميع الدول الانضمام إلى هذه الجبهة باعتبارها تصب في مصلحة تحقيق الأمان لجميع الدول.

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