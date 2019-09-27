2019/09/27 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي ،الجمعة، ان تحالف النصر “نهج لمعارضة تقويمية” ، لغرض تقويم اداء حكومة عبد المهدي وليس لارباك عملها .وقال الزرفي في تصريح للمركز الخبري الوطني ، ان “تحالف النصر “نهج لمعارضة تقويمية” ، لغرض تقويم اداء حكومة عبد المهدي وليس لارباك عملها ، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يفصح عن اهداف معارضته لعبد المهدي ويكذب “الابتزاز” المركز الخبري الوطني.

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