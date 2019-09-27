جهاز الأمن الوطني ينفي اختراق موقعه الالكتروني

2019/09/27 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، تعرض موقعه الالكتروني الى الاختراق.

وقال الجهاز في خبر بثته قناة "العراقية" شبه الرسمية، إنه "ينفي ان يكون موقعه الالكتروني قد تعرض الى الاختراق وتعهد بإحالة الأشخاص الذين حاولوا اختراق مواقع بعض المؤسسات الحكومية على القضاء".

يذكر ان الموقع الالكتروني لجهاز الامن الوطني العراقي بالإضافة لعدد من مؤسسات الدولة قد تم اختراقها من قبل مجموعة مخترقين قاموا بترك رسالة طويلة عن فضائح ابتزاز لكوادر مستشارية الامن الوطني، مدعية بأنهم يقومون باستغلال مناصبهم لمصالحهم الشخصية والكسب غير المشروع .

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