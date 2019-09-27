الشرطة المصرية تغلق ميدان التحرير تحسبا لتظاهرات ضد السيسي

2019/09/27 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغ برس:

أغلقت الشرطة المصرية، اليوم الجمعة، الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة 25 يناير، استعدادا لتظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتبر أن الدعوة الى التظاهر "لا تثير القلق".

وافادت وسائل اعلام محلية، ان شوارع القاهرة بدت خالية من المارة لا سيما ميدان التحرير، بعد أن أغلقت معظم الطرق أمام السيارات.

واتخذت الشرطة تدابير أمنية مكثفة في مختلف أنحاء البلاد بعد تظاهرات محدودة ومفاجئة ونادرة حصلت يوم الجمعة الماضية في القاهرة ومدن أخرى، طالبت برحيل السيسي.

وتنتشر قوى الأمن المصرية بشكل مكثف لمواجهة أي تجمع بنية التظاهر وإخماده على الفور.

ولا تزال حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية ضد من تشتبه بهم بالتظاهر ضد النظام مستمرة رغم صغر حجم التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها القاهرة ومدن مصرية أخرى الجمعة الماضية.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية أوقفت "قرابة الفي شخص" بعد تظاهرات الأسبوع الماضي، وذلك قبل ساعات على احتجاجات جديدة متوقعة اليوم.

وقالت المنظمة أيضا إن السلطات حجبت "مواقع انترنت سياسية وإعلامية، كما عطلت خدمات انترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل".

وصرحت ساره لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط لدى المنظمة الحقوقية، أن "التوقيفات الجماعية التي قامت بها الحكومة والقيود على الانترنت تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر".

وقالت المنظمة نقلا عن محامين إن بين الموقوفين 68 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال.



لكن أحدهم ذكر أن العديد من الموقوفين وبينهم أطفال تم الإفراج عنهم.

وتابعت أن الحكومة تحتجز مئات الأشخاص في مراكز اعتقال سرية للاستخبارات وفي معسكرات لقوات الأمن أو الشرطة "غير قانونية" ولا يستطيع المحامون دخولها.



والمحتجزون متهمون "بالانضمام إلى تنظيم إرهابي" و"التظاهر بلا ترخيص" و"نشر أنباء كاذبة"، كما ذكر محامون.

وأضافت المنظمة أنه "على السلطات المصرية أن تحمي حق التظاهر السلمي"، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

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