الخارجية الروسية: تصريحات بومبيو بشأن سوريا ستعرقل جهود إحلال السلام

2019/09/27 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها بشأن التصريحات الاميركية لاستخدام الجيش السوري لأسلحة كيميائية في إدلب.

وقال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، إن هذه التصريحات تعرقل جهود إحلال الاستقرار في سوريا، مشيرا الى أن التحقيق الأممي في جميع حالات الاستخدام المزعوم للكيميائي في سوريا بما فيها الهجوم على ادلب في التاسع عشر من شهر آيار الماضي لا يزال مستمرا، وان التصريحات الاميركية الاخيرة هي اعلان أحادي الجانب.

وأضاف نائب وزير الخارجية أن الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية على صعيد العملية السياسية، وأن هذه التصريحات ستحول دون تحسن الأوضاع في سوريا عامة.

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