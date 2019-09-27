براين هوك: نخشى من تحول “هلال القوة الإيراني” إلى قمر

2019/09/27 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران براين هوك، من توسع النفوذ الايراني في منطقة الشرق الاوسط.

وقال هوك في تصريح، إن واشنطن تخشى من طموح إيران لإرساء هلال قوة إيراني في المنطقة، وتحوله الى قمر كامل، وذلك من خلال محاولات تصدير حزب الله اللبناني الى المنطقة، اضافة الى استخدامها لميليشيات الحوثي بالطريقة ذاتها التي تتبعها مع حزب الله، مشيرا الى ان الولايات المتحدة كشفت مؤخرا عن وجود عملاء لحزب الله ينشطون في اليمن.

واعتبر هوك أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام كانت أصعب من السنوات الماضية بالنسبة للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وأن إيران تجد أن التعاطف معها يتبخر، مؤكدا أن الضغوط الاميركية والهجمات على السعودية هي أحد أسباب ابتعاد العالم عن إيران.

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