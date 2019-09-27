الرئيس روحاني يعود الى طهران

2019/09/27 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةغادر الرئيس الايراني حسن روحاني نيويورك امس الخميس عائدا الى طهران في ختام زيارته التي استغرقت 4 ايام حيث شارك في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى نيويورك يوم الاثنين الماضي ، والتقى خلال الزيارة رؤساء فرنسا وسويسرا والعراق ورؤساء وزراء الهند واوغندا واسبانيا واليابان وبريطانيا والمستشارة الالمانية والامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

والقى الرئيس الايراني اول امس الاربعاء خطابا في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة طرح خلاله مبادرة “الامل” او “هرمز ” للسلام في منطقة الخليج الفارسي بمشاركة جميع دولها.

وفي ختام الزيارة عقد الرئيس روحاني مؤتمرا صحفيا اجاب خلاله على اسئلة الصحفيين في مختلف القضايا والمجالات.

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