2019/09/27 | 14:00

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة القرار 140 تستغرب كيف لاتحاد الكرة ان يسمي ويصرف مبالغ عقد لاحد مدربيه وهو يشغل منصب اداري بأحد الاندية الرياضية وهو مخالفة صريحة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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