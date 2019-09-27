صفحة مقربة من الصدر تكشف 14 سبباً لابتعاد الصدر عن التيار.. قريباً هيكلية جديدة

2019/09/27 | 14:06

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بغداد اليوم _ النجف

كشفت صفحة "صالح محمد العراقي"، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم ا...





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