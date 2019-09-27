للمشاركة في بطولة العالم للشباب. وفد منتخبنا الوطني للمواي تاي يغادر الى مدينة أنطاليا التركية

2019/09/27 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ متابعات غادرنا صباح اليوم الجمعة السابع والعشرين من ايلول الجاري وفد منتخبنا الوطني للشباب للمشاركة في بطولة العالم(للشباب) التي ستقام في مدينة انطاليا التركية للفترة من 28-9 ولغاية 7-10-2019.هذا وكان في توديع الوفد رئيس واعضاء الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، حيث بين رئيس الأتحاد الكابتن مصطفى جبار علك: برغم قصر فترة أعداد لاعبينا

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