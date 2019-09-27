الزيادي: المنطقة لا تحتمل المزيد من الحروب والمعارك والتهدئة هي الحل الأمثل

2019/09/27 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، إن المنطقة لا تحتمل المزيد من الحروب والمعارك في الوقت الراهن.

وأكد الزيادي في تصريح، أن المنطقة ملتهبة، وهنالك اطراف تسعى لخلق صراعات وفتن بالمنطقة، وبالتالي فإن دخول العراق كمحور تهدئة لنزع فتيل الازمة هو أمر مهم وضروري، لافتا الى ان العراق عاد الى دوره الريادي في المنطقة.

واشار الزيادي الى أن التهدئة هي الحل الامثل، لان حصول أية معركة او حرب لن تنفع اي طرف، والمنطقة لا تحتمل المزيد من الحروب، مبينا ان هذه المسألة تبناها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال زياراته الى دول المنطقة.

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