2019/09/27 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- قال الباحث في معهد السلام الامريكي USIP سرهنك حمه سعيد ، الجمعة، ان المجتمع الدولي متفاعل مع قضية المغيبين ومتابع من قبل بحث وتقارير للمؤسسات الدولة ويطرح في المناسبات والاجتماعات الرسمية.وأكد حمه سعيد في تصريح لـ/SNG/، ان “قضية المغيبين موضوع مهم جدا ذات محط اهتمام ويتابع من قبل بحث وتقارير المؤسسات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف “المغيبين” يتخطى اسوار العراق ويطرق باب المجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف “المغيبين” يتخطى اسوار العراق ويطرق باب المجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).