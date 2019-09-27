دولتان عربيتان مرشحتان لاستضافة السوبر الإسباني

2019/09/27 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يفاضل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بين السعودية وقطر لإقامة كأس السوبر المحلي في الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بطولة السوبر ستقام خلال الفترة من 8 إلى 12 كانون الثاني المقبل بالنظام الجديد الذي ينص على مشاركة 4 فرق وهي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو.

وكان روبياليس يقيم العديد من الاختيارات بشأن إقامة السوبر مثل الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يستقر على المفاضلة بين السعودية وقطر فقط.

يذكر أن مباراة السوبر الإسباني في الموسم الماضي أقيمت في المغرب بين برشلونة وإشبيلية، وشهدت تتويج البارسا باللقب.

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