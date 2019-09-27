وزارة الدفاع العراقية ترد على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد

2019/09/27 | 14:34

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المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي

ردت وزارة الدفاع العراقية على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد، والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق في حال تعرضت للاعتداء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، رفضه أن يصبح العراق ساحة للصراع بين أي متصارعيّن.

وقال الخفاجي، إن العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا، مشددا على أن الأراضي العراقية خط أحمر.

وأضاف أن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه.

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