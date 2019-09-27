نائبة: زوبعة الاستجوابات لم نجد منها شيء حتى اللحظة

2019/09/27 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت نائبة عن ائتلاف النصر، الجمعة، ان القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطن والخدمات والبنى التحتية والاقتصاد غابت عن جلسات البرلمان، مشيرة الى ان ما وصفتها بـ"زوبعة الاستجوابات" قبيل بدء الفصل التشريعي لم نجد منها شئ حتى اللحظة.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة البرلمان هي التي تحول دون عرض الاستجوابات، كما ان هناك بعض الكتل السياسية التي اتت بعادل عبد المهدي مساندة له وتمنع الاستجوابات ايضا"، مبينة انه "قبيل بدء السنة التشريعية الحالية سمعنا بزوبعة اعلامية عن الاستجوابات المرتقبة وتوقعنا ان تشهد الجلسات الاولى من الفصل الجديد ان يحصل حدث كبير جدا، لكن لم نجد منها شئ حتى اللحظة".

وأضافت جودت، أن "ماحصل مع بداية الفصل الجديد هو تناول مواضيع عامة واتفاقيات مع دول عالمية"، لافتة الى أن "القوانين التي تمس المواطن والبطالة والسكن والتربية والبنى التحتية والاقتصاد لم نجدها حاضرة".وأوضحت اننا "نجد اليوم وزارة الصناعة عائداتها تحصل عليها من الموازنة في وقت انها ينبغي ان تكون احد روافد الموازنة بالاموال وليس العكس".





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