2019/09/27 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع الاميركية عزمها ارسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ لتعزيز دفاعات السعودية.

وذكر البنتاغون أنه سيرسل نحو مئتين من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية، اضافة الى ارسالها لأربعة انظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونظام ثاد.

وقال الجيش الأميركي في بيان إنه خصص عتادا إضافيا استعدادا لأوامر بنشر تعزيزات اضافية في الخليج، وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة في المنطقة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد طلبت من الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات العسكرية الأميركية إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في أسرع وقت ممكن لحماية الأجواء السعودية من خطر التهديدات الإيرانية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: سننشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار لتعزيز دفاعات السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: سننشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار لتعزيز دفاعات السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).