صفحة مقربة منه: الصدر سيصدر هيكلية جديدة للتيار قريبا

2019/09/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت صفحة "صالح محمد العراقي"، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ان الاخير سيضع هيكلية جديدة للعمل الإداري الخاص بتياره في وقت قريب، فيما كشفت عن سبب ابتعاده عن الظهور الاعلامي.

وذكرت الصفحة في منشور لها، تابعته "الغد برس"، انه "سارعت انا وبعض ثقاته (الصدر) للمثول بين يديه للاستنارة بإرشاداته وتوجيهاته ونصائحه وأوامره، وخصوصا بعد ان اطلعنا على مجريات الامور فوجدنا ما يلي:

اولا: تفشي الاحباط بين الجميع.

ثانيا: تفشي الخلافات والصراعات.

ثالثا: تفشي عدم الثقة وتفكك الروابط العقائدية.

رابعا: ظهور نفس التعالي.

خامسا: الابتعاد عن الدين والحوزة.

سادسا: رفض كل شيء والمسارعة لكيل الاشكالات والتهم.

سابعا: الفقير يتهم الغني بالفساد والغني يتهم الفقير بالجهل.

ثامنا: تفكك الصف وبالتالي الضعف المعنوي.

تاسعا: تحول الاصلاح من مسألة عقائدية الى تسقيط وتشهير وكيل تهم وصراعات شخصية.

عاشرا: ازدياد الازدواجية في التعامل في اغلب الامور..



كالذي ينتقد الحكومة ويريد التعيين او ينتقد الغني وهو يطلب المال وهكذا.

حادي عشر: التراخي عن نهج الشهيدين الصدرين (قدس).

ثاني عشر: عدم القناعة بالاداريين في (التيار) حتى بعد ان ابعد قائدنا جل الفاسدين ومن ضمنهم بعض المقربين.

ثالث عشر: عدم القناعة بالامور الادارية..



فيطالبون برواتب وحوافز ويريدون غلق استحصال المال حتى بالطرق الشرعية والقانونية..



ويطالبون باصدار قرارات ومواقف ثم ينتقدونها ولا يثقون بالقائمين عليها..(فسبحان من لم يتخذ وزيرا).

رابع عشر: الكثير يعلم سبب ابتعاد قائدهم عنهم الا انه لا يكترث ولا يحرك ساكنا. واكتفي بذلك مبدئيا".

وأضاف: "وبعد ان نقلناها له (لمقتدى الصدر) ذكر لنا ما يزيد عنه، الا اننا ازدنا بالالحاح".

وتابعت ان الصدر قال "سأكتب لكم هيكلية مختصرة تعملون من خلالها بالامور الادراية وغيرها، فاذا اثبتّم نجاحكم وتفاعل معكم من ينتمي لنا ومن لا ينتمي فهذا نجاح جزئي (الفرصة الاخيرة)، واني سابقى متفرجا آملا نجاحكم وتكاملكم وتطوركم عسى أن أكون بينكم في وقت لاحق".

ولفت "صالح محمد العراقي"، إلى أن "المكتب الخاص (لمقتدى الصدر) سيعلن عن هذه الهيكلية قريبا"، داعيا الجميع إلى "التعاون لأجل أن لا تضيع جهود آل الصدر سدى".

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