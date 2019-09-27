روسيا: شراء تركيا منظومات إس -400 أثبت استقلال سياستها

2019/09/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الجمعة، أن شراء تركيا لمنظومات اس-400 أثبت استقلال سياستها، رغم الضغوطات الشديدة التي تمت ممارستها.

وقال شوغايف لوكالة سبوتنيك: "الكثير من الدول تضع مصالحها الوطنية وقضايا الأمن القومي في المقام الأول، وفقط بعد ذلك تنظر إلى الجوانب السياسية.



فتركيا التي اشترت اليوم اس-400 أثبتت أنها تمارس سياسة مستقلة، رغم أنها تعرضت لضغوطات شديدة جداً".

وأشار إلى أن "في الشروط الحالية، التعاون مع الدول الأوروبية في المنطقة يقتصر على التفاعل في مسائل خدمة المعدات التي تم توريدها مسبقاً".

وأضاف "على عكس ذلك، دول الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، لدينا تفاعل أكبر معهم...



فهم شركاؤنا منذ زمن طويل في المجال العسكري التقني، وعلى مدى سنوات كثيرة يستخدمون طيف كامل المنتجات العسكرية".

هذا وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول 2017، بأنقرة.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا.



ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

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