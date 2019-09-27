أفنان القاسم - يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين 4

2019/09/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم بين الشعور والسلوكدختر رئيس الشاباك السابق يقتحم فناء المسجد الأقصى مع بعض الهستيريين الدينيين، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق-اللاحق يتحالف مع كل المتطرفين الدينيين وغير الدينيين الهستيريين، ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتجاهل إجراءات تنحيته ويقف على منصة هيئة الأمم المتحدة ليداوم على لعب دور الكاذب-الصادق بخصوص إرهاب إيران ويده في جيوب السعوديين ممثلاً النظام المالي الهستيري.ا......

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