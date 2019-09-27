باسل محمد عبد الكريم - خالد احمد زكي - شهيد الغموكه

2019/09/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسل_محمد_عبد_الكريم شهيد الغموكه بمناسبة الذكرى 37 لاستشهاد المناضل خالد احمد زكي في 3/6/1968لم يدر بخلد الضابط العثماني محمد امين الحسيني ان حفيده خالد سيقود بعد اكثر من نصف قرن انتفاضة مسلحة في هور "الغموكه" جنوب العراق ضد النظام البرجوازي المتهرئ ويشكل انعطافا حاسما في مسيرة الحركة الشيوعية في العراق ، خالد احمد زكي الذي وصف بكونه مغامرا يساريا برجوازيا ، والذي تجاهلته الحركة الشيوعية العراقية ردحا من الزم......

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