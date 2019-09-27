عماد علي - هل بدا اردوغان من نيويورك بحفر قبره بيده ؟

2019/09/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي من سمع صياح وعويل و صراخ اردوغان من على منبر الامم المتحدة و من ثم ما قاله و استوضح به الامر عند الجميع ما في جعبته في لقاءه مع فوكس نيوز، و كان في وضع لا يحسد عليه عندما راى الناس ان كلامه كان ردود فعل لما لقاه من اهمال حقيقي لو قورن بما كان عليه من قبل من احترام و تقدير فوق العادة و ما ازدحم برنامج عمله و لقاءاته السابقة و خلو رحلته الاخيرة من تلك اللقاءات، فانه سوف يعرف مدى انخفاض منحنى موقعه ا......

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