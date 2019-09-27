بعوض قاتل يواصل حصد الأرواح في أميركا و 10 ضحايا حتى الآن

2019/09/27 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية، عن وفاة 10 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس قاتل، انتقل إليهم عن طريق لدغات بعوض.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين في قطاع الصحة، قولهم إن "أحد سكان ولاية ماساتشوستس توفي متأثرا بفيروس نادر، يسمى التهاب دماغ الخيل الشرقي (EEE)، الذي ينقل عن طريق البعوض".

وأوضحوا، أن "هذه رابع حالة وفاة يتم تسجيلها في الولاية، والعاشرة في الولايات المتحدة بشكل عام".

وتحذر السلطات الصحية في الولايات المتحدة من خطر انتشار هذا الفيروس على نطاق واسع، لا سيما بعد تسجيل عدة إصابات

وفي المعدل المتوسطي، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يتم الإبلاغ عن 5 إلى 10 حالات مصابة بهذا الفيروس كل عام في الولايات المتحدة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كاثرين براون عالمة الأوبئة في ماساتشوستس، أن "خطر الإصابة بفيروس EEE سيظل قائما"، مضيفة: "نواصل التأكيد على ضرورة حماية الناس لأنفسهم من لدغات البعوض".

ويشعر المصاب بهذا الفيروس النادر، والذي يستهدف بشكل أكبر الأشخاص الذين أعمارهم دون 15 أو فوق الـ50 عاما، بارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة وآلام في المفاصل، إضافة إلى صداع شديد، وعندما تكون الإصابة شديدة يصبح التلف الذي يلحقه المرض بالدماغ لا رجعة فيه، لذلك إما يدخل المصاب في غيبوبة أو يلقى حتفه.

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