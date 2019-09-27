2019/09/27 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفى جهاز الامن الوطني ، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تعرض موقعة الإلكتروني إلى الاختراق .واوضح بيان المكتب الاعلامي تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان ” جهاز الأمن الوطني ينفي ان يكون موقعه الإلكتروني قد تعرض الى الاختراق ، مضيفا انه “يتعهد بإحالة الأشخاص الذين حاولوا اختراق مواقع عدد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يصدر توضيحا بشان تعرض موقعه الإلكتروني للاختراق المركز الخبري الوطني.

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