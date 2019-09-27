ميلان يفكر في إعادة جاتوزو

2019/09/27 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاتوزو

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن إدارة ميلان تفكر في إعادة إيفان جينارو جاتوزو، المدير الفني السابق للفريق، لتولي المهمة من جديد.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن إدارة ميلان تقيم إمكانية إعادة جاتوزو، بعد النتائج المحبطة للفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب ماركو جيامباولو.

وأشارت إلى أن الفريق هذا الموسم ظهر بمستوى أقل من الذي كان عليه ميلان تحت قيادة جاتوزو خلال الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن جاتوزو مستعد للعودة إلى قيادة الفريق الذي برز معه كلاعب.

يذكر أن ميلان خسر أمام تورينو، أمس الخميس، بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي، ليصبح الفريق في المركز الـ 13 بجدول الترتيب.

المصدر: كووورة

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