بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحذر إيران من تقليص التزاماتها النووية

2019/09/27 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجهت حكومات كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الجمعة، تحذيرا إلى طهران ودعتها إلى عدم خرق بنود الاتفاق النووي الموقع في عام 2015".

وبحسب وكالة "بي بي سي"، فقد وجهت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذيرات لإيران، أنه في حال خرقها لبنود الاتفاق النووي، فإن الدول الأوروبية "ستفعّل آلية النزاع".

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد، فيديريكا موغيريني: "يبقى الاتفاق النووي مستمرا وحجر أساس للأمن في المنطقة، ويبقى جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة والشاملة ملتزمون بالاتفاق النووي ومحافظون على جميع الجهود لاستمراره برغم التحديات التي نواجهها".

وكان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفاد يوم أمس الخميس، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة"، وفقا لـ"رويترز".

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