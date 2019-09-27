سلطة الطيران المدني تبحث في كندا تحسين الاجراءات الرقابية لشركات الطيران

2019/09/27 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت سلطة الطيران المدني برئاسة علي خليل ابراهيم ، مع الوكالة الأوربية لسلامة الطيران EASA تطوير الاجراءات الرقابية لشركات الطيران الوطنية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ ٤٠ لمنظمة الطيران المدني الدولي.

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