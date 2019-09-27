تشييع شاب اضرم النار بنفسه يتحول الى مطالب باقالة حكومة واسط  المحلية

2019/09/27 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / واسطقال مراسل “كلكامش برس” ان مراسم تشييع جنازة وسام الجعيفري، الذي اضرم النار في جسده وسط مدينة الكوت ، احتجاجا على مصادرة عربته الجوالة تحولت الى تظاهرة شعبية طالبت بإقالة حكومة واسط المحلية .

وكانت “كلكامش برس” ، اجرت اتصالا في ساعة متاخرة من ليلة امس بمدير اعلام صحة واسط واكد ان “الجعيفري بخير “.

وتوجه عدد من أبناء وساط خلال مراسم التشييع إلى مقر ديوان المحافظة ومبنى مجلس المحافظة ، رافعين شعارات بإقالة الحكومة المحلية والتشريعية، بسبب تردي اوضاع المحافظة واتساع نسبة البطالة،ومحارية الكسبة .

ووصف نائب رئيس مجلس واسط ،تركي خلف، حادثة احراق شاب واسطي لنفسه بالتطور الخطير ، وطالب الجهات التنفيذية بالعمل بروح القانون .ودعا الحكومة المركزية الى وقف اجراءاتها الخاصة بحرمان الكسبة من استحصال قوتهم .

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