نائب بسائرون: تمديد ملف الدرجات الخاصة أمر مستحيل وعبد المهدي يتحمل مسؤولية حسمه

2019/09/27 | 15:39

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بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، الجمعة (27 أيلول 2019) أن ملف الدرجات الخاصة والذي من الم...





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