تهور امرأة في القيادة يتسبب في حادث تصادم لـ 3 سيارات – فيديو

2019/09/27 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب تهور امرأة في قيادة دراجتها الكهربائية على أحد الطرق السريعة، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، المرأة التي تدعى “تشو”، وهي تقود دراجتها وفجأة حاولت قطع الطريق حيث تخطت أربعة حارات مرورية مما تسبب في انحراف سائق بسيارته حتى لا يصطدمها ولكن انتهى به المطاف بصدم سيارتين على الجانب الآخر من الطريق.

وقع الحادث في بلدة تشينغيي، التي تقع في مدينة ميانيانغ في مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

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