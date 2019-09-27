الرئيس الفلبيني يعتزم زيارة روسيا الشهر المقبل

2019/09/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية أميليتا أكينو، اليوم الجمعة، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي، سيزور روسيا في الفترة من 1 إلى 5 تشرين الاول المقبل.

وأضافت المتحدثة، أن الرئيس دوتيرتي، يعتزم المشاركة في منتدى "فالداي" وسيلقي كلمة هناك، وكذلك سيلقي محاضرة للدبلوماسيين المبتدئين الروس.

في وقت سابق أفادت الأنباء، بأن روسيا والفلبين ستوقعان على عدد من الاتفاقيات الثنائية، في مجال الثقافة والصحة والعلوم، خلال الزيارة المقبلة للرئيس الفلبيني إلى موسكو.

في حزيران الماضي قال المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، الجنرال خيرموجينيس إسبيرون، في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي"، إن دوتيرتي، قد يزور روسيا في تشرين الاول، لكن لم يتم تحديد موعد دقيق بعد.

وفي ايار 2017، اضطر دوتيرتي، لقطع زيارته إلى روسيا والعودة إلى بلاده بسبب الاشتباكات بين الجيش والمتمردين في مقاطعة مينداناو الجنوبية.

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