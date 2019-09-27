روسيا تكشف عن خطة أعدتها لتسوية شاملة في شبه الجزيرة الكورية

2019/09/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن خطة جديدة اعدتها للتسوية في شبه الجزيرة الكورية، وقدمت مسودة عنها إلى بيونغ يانغ وسيئول وواشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم، أن موسكو وبكين اقترحتا في وقت سابق "خارطة طريق" للتسوية الكورية، وتم تنفيذها بالفعل جزئيا، فمنذ عام 2018 تقيدت كوريا الديمقراطية بالتوقف الطوعي عن التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، في حين امتنعت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق.

وأضاف: "منذ بداية هذا العام، ما فتئنا نشجع بنشاط مبادرة جديدة تكون بمثابة خطة عمل للتسوية الشاملة لمشاكل شبه الجزيرة الكورية، وتتضمن جميع الخطوات التي في رأينا يجب أن تتخذها البلدان المعنية بشكل جماعي وفردي لتحقيق التقدم في المجال العسكري، والمجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية".

وختم قائلا: "اتفقنا على مشروع خطة مع الشركاء الصينيين وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا وكوريا الديمقراطية ونأمل أنه بعد موافقة جميع الأطراف على الوثيقة، سيكون من الممكن إنشاء آلية دائمة للتعاون متعدد الأطراف وتحقيق تقدم حقيقي في حل مشاكل شبه الجزيرة الكورية".

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