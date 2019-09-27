2019/09/27 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/26(ثلاثُ مقطوعاتٍ).."مَشَيناها خًطى كُتِبَتْ عَلَينا، وَمَنْ كُتِبَتْ عليهِ خُطَى......"- أبو العلاء المعري[1](خُطى الْقَدَرِ)..قَدَرٌ مَضى..
مَا انقَضَىبعْدَ الْقَضا..
جَاءَ قَدَرجَاءَ عَلَى الدّرْبِ الْقَدَرمَتَمَاسِكَ الْخُطْوَاتِ يَمْشي في حَذَريُذكي عَلَى الدَرْبِ الْحَريقَفَإذا الطّريقكَأنّها غَافٍ يَفيقفَت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/26) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مَا انقَضَىبعْدَ الْقَضا..
جَاءَ قَدَرجَاءَ عَلَى الدّرْبِ الْقَدَرمَتَمَاسِكَ الْخُطْوَاتِ يَمْشي في حَذَريُذكي عَلَى الدَرْبِ الْحَريقَفَإذا الطّريقكَأنّها غَافٍ يَفيقفَت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/26) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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