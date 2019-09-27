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#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/26


#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/26
2019/09/27 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/26(ثلاثُ مقطوعاتٍ).."مَشَيناها خًطى كُتِبَتْ عَلَينا، وَمَنْ كُتِبَتْ عليهِ خُطَى......"- أبو العلاء المعري[1](خُطى الْقَدَرِ)..قَدَرٌ مَضى..

مَا انقَضَىبعْدَ الْقَضا..

جَاءَ قَدَرجَاءَ عَلَى الدّرْبِ الْقَدَرمَتَمَاسِكَ الْخُطْوَاتِ يَمْشي في حَذَريُذكي عَلَى الدَرْبِ الْحَريقَفَإذا الطّريقكَأنّها غَافٍ يَفيقفَت......

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