وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/26

2019/09/27 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/26(ثلاثُ مقطوعاتٍ).."مَشَيناها خًطى كُتِبَتْ عَلَينا، وَمَنْ كُتِبَتْ عليهِ خُطَى......"- أبو العلاء المعري[1](خُطى الْقَدَرِ)..قَدَرٌ مَضى..مَا انقَضَىبعْدَ الْقَضا..جَاءَ قَدَرجَاءَ عَلَى الدّرْبِ الْقَدَرمَتَمَاسِكَ الْخُطْوَاتِ يَمْشي في حَذَريُذكي عَلَى الدَرْبِ الْحَريقَفَإذا الطّريقكَأنّها غَافٍ يَفيقفَت......

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