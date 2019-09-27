السلطات الإيرانية تفرج عن الناقلة البريطانية “ستينا امبرو”

2019/09/27 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، انهاء احتجاز ناقلة النفط “ستينا امبرو” التي تحمل العلم البريطاني، والمحتجزة لديها منذ أكثر من شهرين.

وأعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أن الناقلة غادرت ميناء بندر عباس، متوجهة إلى المياه الدولية، في التاسعة من صباح يوم الجمعة بتوقيت إيران المحلي، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ستينا بالك المالكة للناقلة إيريك هانل، ان الناقلة بدأت بالتحرك، في وقت أظهرت فيه بيانات “ريفينتيف” لتعقب حركة السفن، أن الناقلة حددت ميناء راشد في دبي وجهة جديدة لها.

وكانت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد احتجزت الناقلة السويدية التي تحمل علم بريطانيا، بمضيق هرمز، في التاسع عشر من تموز الماضي، لمزاعم تتعلق بارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية، بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.

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