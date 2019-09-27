الامن الوطني ينفي تعرض موقعه الالكتروني للاختراق

2019/09/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اختراق موقعه الالكتروني وتعهد بإحالة الذين حاولوا اختراق المواقع الالكترونية للقضاء.

وقال الجهاز في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "جهاز الامن الوطني ينفي ان يكون موقعه الإلكتروني قد تعرض الى الاختراق".

وتعهد "بإحالة الأشخاص الذين حاولوا اختراق مواقع عدد من المؤسسات الحكومية الى القضاء".

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