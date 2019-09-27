هزة ارضية تضرب مدينتين في مصر

2019/09/27 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية مساء يوم أمس الخميس بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه في تمام الساعة العاشرة واثنتين وأربعين دقيقة مساء يوم أمس الخميس، سجلت هزة أرضية على بعد 64 كيلومترا شمال شرق مدينة الغردقة، شمال شرق جزيرة شدوان جنوب شرم الشيخ.

ووفقا للمعهد بلغت قوة الهزة الأرضية 3.25 درجات على مقياس ريختر، على خط الطول 34.30 شرق وخط العرض 27.62 شمال، والعمق 18 كيلومترا.

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