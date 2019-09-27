نائب الرئيس التركي: الابنية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب اسطنبول يلغ ٤٧٣ بناية

2019/09/27 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس التركي فؤاد اوكتاي، اليوم الجمعة، ان عدد الابنية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب اسطنبول يوم امس بلغ ٤٧٣ بناية.

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