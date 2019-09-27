2019/09/27 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن حزب “أزرق أبيض” المنافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن رفضه مطالب من نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة تكون تحت قيادته، تضم حلفاءه اليمينيين والأرثوذكس المتطرفين.وقال الحزب الوسطي بعد محادثات اليوم الجمعة مع حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتانياهو، إنه “كان واضحا من البداية أن الحزب سيرفض شروط رئيس الوزراء”.وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب إسرائيلي يرفض عرضاً من نتنياهو لتشكيل الحكومة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب إسرائيلي يرفض عرضاً من نتنياهو لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب إسرائيلي يرفض عرضاً من نتنياهو لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).