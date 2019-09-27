2019/09/27 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تحذر من تسرب معلومات امنية وتطالب الحكومة بحماية مواقعها الالكترونية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تحذر من تسرب معلومات امنية وتطالب الحكومة بحماية مواقعها الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).