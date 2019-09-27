2019/09/27 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكومة الديوانية تخصص قطع اراضٍ لبناء معامل لمن يرغب من المواطنين التقديم على هذه القطع ليتم بناء معامل فيها، محاولة لتقليل البطالة وإنعاش المحافظة اقتصاديا، لكن الحكومة امتنعت عن مد هذه المعامل بالخدمات وأهمها الماء والكهرباء بعد أن وعدتهم بتزويدهم بجميع الخدمات، والآن المعامل أصبحت شبه متوقفة والكثير من العوائل التي تعتاش عليها مهددة بالبطالة والتشرد.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة المحلية تمتنع عن مد المعامل بالماء والكهرباء في الديوانية – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة المحلية تمتنع عن مد المعامل بالماء والكهرباء في الديوانية – تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).