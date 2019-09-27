2019/09/27 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني احبط الحشد الشعبي، الجمعة، مخططا إرهابيا لاستهداف العاصمة بغداد بالتزامن مع زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).وقال موفد الحشد في تصريح صحفي تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن قوة من مديرية استخبارات بغداد نفذت، اليوم، بناء على معلومات من الحشد الشعبي واشراف قيادة محور الاحتياط العام لهيئة الحشد الشعبي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف بغداد بالتزامن مع الزيارة الاربعينية (صور) المركز الخبري الوطني.

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