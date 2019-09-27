الحشد يطهر الطريق الرابط بين داقوق ومزار الإمام السجاد في كركوك

2019/09/27 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن تطهير الطريق الرابط بين قضاء داقوق ومزار الامام السجاد في كركوك من المخلفات الحربية.

وقال اعلام الحشد في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "المفارز الفنية والهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي المرافقة للقوات الامنية في محافظة كركوك، طهرت الطريق الرابط بين قضاء داقوق ومزار الامام السجاد (عليه السلام) من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أنه تم تطهير الطريق من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية بشكل آمن"، مؤكدا ان "المفارز الفنية والهندسية التابعة للمديرية المرافقة للقوات الامنية في محافظة كركوك مستمرة بعملها لحين الانتهاء من تطهير كافة المناطق التي تم تحريرها من الارهاب من المخلفات الحربية بصورة تامة".

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