بالوثيقة... عضو بمجلس واسط تكشف عن تشوه اطفال المنتسبين العاملين على عجلات السونار

2019/09/27 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت رئيسة لجنة حقوق الانسان بمجلس واسط مريم الجيزاني، اليوم الجمعة، عن تعرض اطفال المنتسبين العاملين على عجلات السونار في السيطرات الى امراض خطيرة نتجية الاشعة السينية التي تنبعث منها.

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