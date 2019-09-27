الحشد يطهر الطريق الرابط بين داقوق ومزار الإمام السجادعليه السلام في كركوك

2019/09/27 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من تطهير الطريق الرابط بين قضاء داقوق ومزار الإمام السجاد (عليه السلام) في كركوك من المخلفات الحربية.

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